Unterwegs mit dem Sitzbank-Bike

Der Fahreindruck: Beim Ampelstart kommt man gut aus dem Quark, was die ZF-Einheit durch deutlich wahrnehmbares Surren akustisch unterstreicht. Weil der Motor bereits bei einer Trittfrequenz von 40 Umdrehungen pro Minute (U/min) 55 Nm liefere, sei er für das „Stop and Go“ in der Stadt ideal, unterstreicht ZF.