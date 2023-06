BMW R32: Ausflug mit einer flotten Hundertjährigen

Ab rund 40 km/h folgt der zweite Gang. Also kurz Gas und Luft wegnehmen, Kupplung ziehen und den Hebel am Tank nach vorne drücken. Dann sofort wieder Gas geben. Bis zu 95 km/h fährt das rund 120 Kilogramm schwere Motorrad. Piloten müssen sehr vorausschauend fahren, eine Vorderradbremse gab es anfangs nicht und am Hinterrad wirkt nur eine Keilklotzbremse. Die vordere Blattfederung arbeitet mäßig. Erst ab 1924 spendierte BMW eine Vorderbremse.