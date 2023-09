Erntezeit: Höchste Achtsamkeit auf dem Motorrad

Stress- und unfallfreier kommt durch, wer nun noch mehr vor allem mit Unerwartetem rechnet, etwa speziell auf engen und unübersichtlichen Abschnitten, so das Institut für Zweiradsicherheit (ifz). Hier können nun verstärkt landwirtschaftliche Fahrzeuge entgegenkommen oder plötzlich von der Seite auf die Straße einbiegen. Das könnte vor allem in Kurven schnell mal eng werden. Besonders in solchen Passagerät das ifz, Tempo rauszunehmen und bremsbereit zu sein.