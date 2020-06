Wo es in Berlin (fast) so schön wie in der Ferne ist

In Brandenburgs Nordostecke liegt die Uckermark, die mit ihrer hügeligen Landschaft manchmal als Toskana des Nordens bezeichnet wird. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa (Bild: dpa) (Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa)

Berlin/Potsdam - Warnungen und Vorsicht in Zeiten der Pandemie und während der Sommerferien in Berlin und Brandenburg: Viele Reiseziele bleiben in der Corona-Krise unerreichbar. Wer will und es sich leisten kann, sucht in der eigenen Heimat ein bisschen das Gefühl der Ferne. Eine Auswahl:

BAYERN in BERLIN: Es gibt viele hübsche Biergärten, als Beispiele seien das «Café am Neuen See» im Tiergarten, «Loretta am Wannsee» und das «Wirtshaus Moorlake» an der Havel - fast in Potsdam - genannt.

RUSSLAND in BERLIN: Das «Blockhaus Nikolskoe» zwischen dem Park Klein-Glienicke und der Pfaueninsel ist heute Ausflugslokal. König Friedrich Wilhelm III. ließ es vor 200 Jahren für seine Tochter und deren Mann, den späteren Zar Nikolaus, zu einem Berlin-Besuch bauen.

WIEN in BERLIN: Der «Prater» in Prenzlauer Berg, aber auch das Stammhaus des «Cafés Einstein» an der Kurfürstenstraße sind fast wienerischer als die österreichische Hauptstadt selbst.

NEW YORK in BERLIN: Die Promilokale «Grill Royal» oder auch «Gendarmerie» in Mitte versprühen das großräumige Gefühl, in NYC zu sein. Berlin hat wenige Hochhäuser, ein bisschen Downtown-Gefühl kommt am Zoo mit Europa-Center und Hotel «Waldorf Astoria» auf. So hip und cool wie Brooklyn sind Kreuzberg und Neukölln («Kreuzkölln»).

GRIECHENLAND in BERLIN: «Spree-Athen» ist ein abgenutzter Name für die deutsche Hauptstadt, aber dennoch passt er zur Gegend um die Museumsinsel.

TÜRKEI in BERLIN: Türkisches Markt-Flair gibt es jeden Dienstag und Freitag auf dem Markt am Maybachufer in der Nähe vom Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg.

TEL AVIV in BERLIN: Israelisch fühlt es sich in Lokalen wie «Neni's» (am Zoo), Feinberg's» (Fuggerstraße/Schöneberg) oder auch im Frühstückslokal «Benedict» (Uhlandstraße/Wilmersdorf) an.

FRANKREICH in BERLIN: Lokale wie die «Paris Bar» an der Kantstraße, aber auch das «Entrecote» in Mitte haben Flair wie in Paris, der Ku'damm oder aber Unter den Linden sind ein bisschen Champs-Elysées.

ASIEN in BERLIN: Die Kantstraße ist eine Art Berliner Chinatown mit Restaurants wie das «Good Friends». In Lichtenberg entführt der Großmarkt Dong Xuan Center Besucher nach Fernost.

ITALIEN in BERLIN: Ganz im Südosten Berlins in Köpenick findet sich eine Häusersiedlung namens Neu-Venedig. Auch es nur fünf Kanäle und 13 Brücken hat, ist es ein kleines Venezia.

MEER in BERLIN: Strandbad Wannsee und Strandbad Müggelsee sind Berlins Küsten - «Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein ...»

HOLLYWOOD in und bei BERLIN: Am Potsdamer Platz gibt es den Möchtegern-Walk-of-Fame «Boulevard der Stars». Den Edelitaliener «Cecconi's» im Soho-House gibt es tatsächlich auch in West Hollywood. Und Babelsberg in Potsdam war wirklich mal Europas Hollywood.

UMGEBUNG: Die einstige preußische Residenzstadt Potsdam hat unter anderem ein Holländisches Viertel und ist als Stadt der Schlösser und Gärten bekannt, die an Versailles, Wien, Sankt Petersburg oder Italien denken lassen.

In Brandenburgs Nordostecke liegt die Uckermark, die mit ihrer hügeligen Landschaft manchmal als Toskana des Nordens bezeichnet wird. Eine knappe Stunde Autofahrt nördlich von Berlin hat auch Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Datsche im Ort Hohenwalde, Gemeinde Milmersdorf. Und dann ist da noch die Märkische Schweiz mit dem idyllischen Ort Buckow, eine Art Davos von Brandenburg. Hier kann man zum Beispiel kneippen, und hier hatte einst auch Bertolt Brecht ein Sommerhaus.

