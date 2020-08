Flanieren an der Seine nur mit Maske

Im Kampf gegen das Coronavirus führt ab heute auch die französische Hauptstadt eine Maskenpflicht im Freien ein. Betroffen seien in der Millionenmetropole besonders stark frequentierte Bereiche wie die Seine-Ufer oder Einkaufsstraßen in mehreren Stadtbezirken. Foto: Michel Euler/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Michel Euler/AP/dpa)

Paris - Im Kampf gegen das Coronavirus gilt nun auch in Paris eine Maskenpflicht an zahlreichen öffentlichen Orten im Freien. Seit Montag 8.00 Uhr ist das Tragen der Corona-Schutzmaske dort für alle Menschen, die älter als elf Jahre sind, verpflichtend.

Die neue Regelung gilt etwa an den Ufern der Seine, am Ufer des Kanals Saint-Martin, auf einigen belebten Einkaufsstraßen, auf Märkten oder rund um die Basilika Sacré-Coeur. Auf der Webseite der Stadt können sich Reisende informieren. Wer sich nicht an die Regel hält, muss 135 Euro Strafe zahlen, so die Stadt Paris.

Die Zahl der Neuinfektion steige in Paris seit Mitte Juli wieder an, hieß es weiter. Die Quote positiver Tests liegt der Stadt zufolge Großraum Paris bei 2,4 Prozent, verglichen mit dem nationalen Durchschnitt von 1,6 Prozent. Die Altersgruppe der 20- bis 30-Jährigen sei besonders betroffen.

Die französische Hauptstadt folgt mit der Maskenpflicht im Freien zahlreichen anderen Städten wie etwa Lille oder Marseille. Die Regierung hatte den örtlichen Behörden zuletzt freie Hand bei einer Maskenpflicht im Freien gelassen. Im ganzen Land müssen die Menschen in öffentlichen Verkehrsmitteln und öffentlichen geschlossenen Räumen wie Restaurants Läden oder Behörden eine Maske tragen.

Die Maskenpflicht trifft in die Hauptstadt mitten in einer Hitzewelle, die auch noch an den kommenden Tagen anhält. In der Millionenmetropole klettern die Temperaturen auf bis zu 37 Grad. Es gilt weiter die höchste Warnstufe des Wetterdienstes Météo France. Das bedeutet, dass die Menschen wegen der Hitze extrem vorsichtig sein müssen.

