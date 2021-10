Kontroll-Chaos an Flughäfen und klimaneutrales Fliegen

Der Luftfahrt-Verband IATA sprach bei seiner Jahrestagung in Boston unter anderem über künftige Corona-Kontrollen und klimafreundlichere Technologien. Foto: Boris Roessler/dpa/Archiv (Bild: dpa) (Foto: Boris Roessler/dpa/Archiv)

Boston - Die Luftfahrtbranche warnt vor Chaos an den Flughäfen, wenn der Verkehr ohne digitale Verfahren für Corona-Tests und andere Dokumente wieder in Gang kommt.

Vor der Pandemie hätten Reisende vor Abflug und nach der Ankunft im Schnitt eineinhalb Stunden in den Flughäfen verbracht, sagte der Vizechef des Branchenverbands IATA , Conrad Clifford, bei der Jahrestagung in Boston. Im ersten Halbjahr dieses Jahres habe es in Spitzenzeiten aber bereits bis zu drei Stunden gedauert. «Und das Reiseaufkommen war gerade einmal bei 30 Prozent der Dimensionen vor Covid.»