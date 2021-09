Serbien und Albanien ab Sonntag Hochrisikogebiete

Berlin - Die Bundesregierung stuft Serbien und Albanien von Sonntag (5. September) an als Hochrisikogebiete in der Corona-Pandemie ein. Auch Aserbaidschan, Guatemala, Japan, die Palästinensischen Gebiete und Sri Lanka fallen dann in diese Kategorie, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) jetzt mitteilte. Dagegen gilt Kuwait dann nicht mehr als Hochrisikogebiet.