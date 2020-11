Winterurlaub in Italien unwahrscheinlich

Italiens Ministerpräsident Guiseppe Conte geht nicht davon aus, dass in diesem Winter ein Skiurlaub in seinem Land möglich sein wird. Foto: Florian Sanktjohanser/dpa-tmn/Archiv (Bild: dpa) (Foto: Florian Sanktjohanser/dpa-tmn/Archiv)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Rom - Italiens Ministerpräsident Guiseppe Conte hat angesichts der Corona-Pandemie die Aussicht auf Winterurlaub getrübt. «Es ist nicht möglich einen Winterurlaub zuzulassen, wir können uns das nicht leisten», sagte Conte im Interview mit dem Fernsehsender «La7».

Mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron werde an einem gemeinsamen europäischen Protokoll gearbeitet.

Kritik kam aus den Regionen. Wenn Skipisten geschlossen würden, sollte das für ganz Europa gelten, sagte der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, im Interview mit der Zeitung «Corriere della Sera» (24. November)).

Am Montag (23. November) hatten die Behörden in Italien 630 Tote innerhalb von 24 Stunden in Zusammenhang mit dem Coronavirus vermeldet. In dieser Zeit wurden zudem knapp 23.000 Neuinfektionen registriert. Damit sind bislang knapp 50.500 Menschen mit oder an Corona gestorben. Insgesamt wurden bislang rund 1,4 Millionen Infektionen in dem Land mit rund 60 Millionen Einwohnern registriert.

© dpa-infocom, dpa:201124-99-447374/2