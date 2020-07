7 Tipps für Ihre Reise nach Ägypten

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Ägypten: Das Land der Pyramiden, der imposanten Sphinx und der riesigen Metropole Kairo. Jedes Jahr reisen Millionen von Reisenden aus der ganzen Welt nach Ägypten. Obwohl es aufgrund des Coronavirus vorübergehend nicht möglich Ägypten zu reisen, brennt Ägypten bereits darauf, seine Grenzen zu öffnen und die Tourismusindustrie wieder in Gang zu bringen. Aber eine Reise in dieses schöne Land bedeutet mehr als nur das Packen des Gepäcks. Hier sind 7 wichtige Tipps, um Ihre Reise so gut wie möglich vorzubereiten.

1. Aufmerksamkeit im Verkehr

Der Verkehr in Ägypten, und besonders in der Hauptstadt Kairo, kann für Touristen schnell zum Wahnsinn werden. Der einzige Ort auf der Welt, an dem der Verkehr noch reger als in Kairo ist, liegt in Südostasien. Sowohl Einwohner als auch Touristen benutzen fast ausschließlich Autos, um sich in der Stadt fortzubewegen, was zu langen Staus und verärgerten Fahrern führt. Das bedeutet, laut zu hupen und zu schreien. Die Verkehrsregeln werden dort nicht sehr genau eingehalten. Der beste Tipp lautet daher: Seien Sie geduldig, oder wie man auf Englisch sagt: "Better safe than sorry".

Für diejenigen, die ihren Urlaub in Deutschland verbringen wollen, ist der Sommerurlaub die perfekte Zeit: Die Sonne scheint und die Gaststätten empfangen Touristen mit offenen Armen. In Ägypten ist jedoch das Gegenteil der Fall. Im Sommer können die Temperaturen hier um die 40 Grad erreichen, während es bei den meisten Attraktionen, wie z. B. den Pyramiden, wenig oder keinen Schatten gibt. Daher ist die beste Zeit für einen Besuch in Ägypten außerhalb der Sommermonate.

3. Die köstliche ägyptische Küche genießen

Die ägyptische Küche ist schmackhaft und abwechslungsreich. Der einzigartige ägyptische Geschmack besteht aus einer Kombination von Gemüse, Kräutern und Linsen. Gängige Gerichte sind Kushaari (Reis, Makkaroni und Linsen in einer gewürzten Tomaten-Knoblauch-Soße), Aish Baladi (Bauernbrot mit Mezze) und die weltweit bekannte Baklava. Es ist daher ein Muss, die lokalen Gerichte in Ägypten zu probieren.

4. Visum beantragen

Ägypten schließt nicht während des Ramadan. Vielleicht erscheint es offensichtlich, aber viele Touristen verpassen jedes Jahr ihren Urlaub, da Sie vergessen, ein Visum für Ägypten zu beantragen. Viele Menschen denken bei der Beantragung eines Visums sofort an einen Besuch in der Botschaft und lange Gespräche mit einem Konsularangestellten. Glücklicherweise hat Ägypten die Beantragung eines Visums für deutsche Reisende erleichtert. Sie können einfach von zu Hause aus online ein Visum beantragen . Das Visum wird nach der Erteilung per E-Mail versendet.

5. Ägypten schließt nicht während des Ramadans

Da Ägypten ein islamisches Land ist, könnte man meinen, dass Ägypten während des Ramadan, dem heiligen Fastenmonat der Muslime, völlig zum Stillstand kommen würde. Die meisten Einwohner dürfen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts essen und trinken. Dennoch bleibt die überwiegende Mehrheit der Einrichtungen, einschließlich der Gastronomie, weiterhin geöffnet. Ägypten ist sich der Bedeutung des Tourismus für das Land bewusst, und dass nicht alle Besucher aus dem Ausland Muslime sind. Es ist daher kein Problem, Ägypten während des Ramadans zu besuchen. Alles ist einfach offen, und Sie können einen normalen Urlaub genießen.

6. Günstige Wechselkurs

Einer der Gründe, warum Ägypten bei europäischen Reisenden so beliebt ist, ist der sehr günstige Wechselkurs: 1 Euro ist fast 18 ägyptische Pfund wert. Eine Bahnfahrt kostet Sie etwa 11 Cent, und für 20 Cent erhalten Sie leckere Falafel. Für Europäer ist Ägypten eines der billigsten Länder der Welt. Auf der anderen Seite müssen Ägypter, die nach Europa reisen, viel Geld bezahlen.

7. Ägypten ist sicher

Und schließlich ist Ägypten ein sicheres Land. Seit den Terroranschlägen vor Jahren bleibt das eine Frage, die sich Reisende häufig stellen. Das ist verständlich, aber diese Angriffe waren eine Ausnahme. Im Allgemeinen ist Ägypten ein sehr sicheres Land für Touristen. Zum Teil, weil sich die Regierung bewusst ist, dass der Tourismus ein entscheidender Teil der ägyptischen Wirtschaft ist, wird alles getan, um das Land für Ausländer so sicher wie möglich zu machen. Die bekanntesten Sehenswürdigkeiten sind gut gesichert, und die Wahrscheinlichkeit von Angriffen ist gering. Allerdings ist es ratsam, auf kleinere Formen der Kriminalität, wie z.B. Taschendiebstahl, zu achten.