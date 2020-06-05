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Freitag, 05.06.2020 - 04:45
5 min

Lufthansa und Co. lassen Kunden bei Erstattungen zappeln

Verbraucherschützer beobachten bei den Fluggesellschaften in der Coronakrise eine Hinhaltetaktik. Und das, obwohl die Rechtslage bei der Erstattung von Ticketkosten eindeutig ist.

Christiane Stein: Reporterin Wirtschaft
Von Christiane Stein
Reporterin Wirtschaft
Zeitweise ging zu Beginn der Coronakrise fast gar nichts mehr an deutschen Flughäfen. Foto: Uwe Anspach dpa/lsw

Zeitweise ging zu Beginn der Coronakrise fast gar nichts mehr an deutschen Flughäfen. (Foto: Uwe Anspach dpa/lsw)

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