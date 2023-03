Zug- und Flugtickets nicht genutzt? Das können Sie jetzt tun

Berlin (dpa/tmn) - . Fernzüge fuhren nicht, viele Flieger blieben am Boden. Wegen des Warnstreiks von EVG und Verdi zum Wochenstart sind viele Reisende hängen geblieben. Die Bahn ging davon aus, dass auch am Dienstag noch Auswirkungen zu spüren sein dürften. Wer seine Reise im ICE oder IC nicht angetreten hat oder wessen Flug nicht ging, sitzt nun noch auf dem Ticket. Was gilt in dem Fall?