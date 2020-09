Sansibar wünscht sich Tourismus zurück

LOCKDOWN IN AFRIKA

Autorin Andrea Tapper war von Weihnachten 2019 bis Juni auf Sansibar gestrandet, nachdem der Flughafen dort Ende März geschlossen wurde. „Am Anfang war ich besorgt“, sagt die Journalistin aus Hamburg, die seit über 20 Jahren aus Afrika berichtet. „Angeblich hat die Urlaubsinsel mit 1,4 Millionen Einwohnern nur sechs Beatmungsgeräte. Genaue Zahlen gibt es nirgendwo. Doch dann liefen Schutzmaßnahmen sehr schnell an; schon nach wenigen Tagen war alles geschlossen, die Straßen menschenleer“, so Tapper. „Die Leute schienen fast noch vorsichtiger, als ich es nach meiner Rückkehr in Hamburg wahrnahm, auch wenn viele auf engem Raum leben. Ganze Familien sonderten sich ab, blieben unter sich. Der Strand gehörte wieder den Einheimischen“, erzählt sie.



Ihr Rückflug wurde viermal gestrichen und neu terminiert: „Am Schluss hatte ich drei Tickets verschiedener Fluggesellschaften in der Tasche“, erzählt die Journalistin, die den Langstreckenflug nach Hause allerdings „als Schwachstelle“ empfand. „Die Crew von Qatar Airways trug Moonwalk-Schutzanzüge und war absolut vorbildlich, aber das Flugzeug bis auf den letzten Platz besetzt, alle Abstandsregeln der letzten Monate zunichte.“



Würde sie jetzt schon einen Afrika-Urlaub empfehlen? „Wichtig bei Fernzielen wären Charterflüge oder Linienmaschinen, die bewusst nicht voll besetzt werden, auch wenn sich dadurch der Ticketpreis erhöht“, sagt die Afrika-Expertin. „Vor Ort können sich Urlauber durchaus sicher fühlen und viel Platz genießen. Die Infektionsgefahr scheint nicht größer als anderswo auf der Welt.“ Insgesamt sei die Situation zwiespältig: „Tourismus ist lebenswichtig für viele Einheimische, doch ich hoffe, sanfteres Reisen setzt sich durch“, so Tapper.



Reisen nach Afrika



Destinationen: Als eines der ersten Urlaubsziele ermöglicht Tansania mit Sansibar wieder die Einreise. Einzige Bedingung: eine gültige Krankenversicherung.



Flüge: Allmählich nehmen Fluggesellschaften ihre Afrika-Routen wieder auf: zum Beispiel nach Ostafrika mit Qatar Airways über Doha, mit Emirates über Dubai und Turkish Airlines über Istanbul.



Unterkunft: auf Sansibar z.B. Blue Oyster, deutsches Familienhotel; Sharazad Boutique-Hotel; B4 Beach Club; 5-Sterne-Bungalowanlage Zuri Zanzibar. Safaris in Tansania zu ermäßigten Preisen über rickshawtravels.com.



Corona-Vorsorge: Die Reisewarnung gilt bis zum 14. September, www.auswaertiges-amt.de.