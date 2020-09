Ein Fluss wie ein Meer

REISE-CHECK

Anreise: zum Beispiel mit Air Canada nonstop von Frankfurt nach Montreal, von dort empfiehlt sich ein Anschlussflug nach Quebec-City.



Übernachtung: z.B. in der Auberge de la Pointe in Rivière-du-Loup; Auberge du Mange Grenouille in Rimouski; oder in der Auberge les Sources, Pointe-au-Pic.



Auskunft: Quebec Maritime Tourismus, www.quebecmaritime.ca.



Covid-19: Aufgrund der Corona-Pandemie hat Kanada seine Grenzen für Touristen aktuell geschlossen. Weitere Informationen zur Covid-19-Situation in Québec finden Sie unter quebec.ca/en/coronavirus. Aktuelle Informationen und Reisewarnungen liefert das Auswärtige Amt, www.auswaertiges-amt.de