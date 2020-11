Kultur und Natur im Amazonasgebiet

INFORMATIONEN

Anreise: zum Beispiel via Bogotá, ab Frankfurt, ab ca. 800 Euro hin und zurück, Weiterflug nach Leticia (Alfredo Vásquez Cobo International Airport), ab 80 Euro.



Unterkunft: In Leticia gibt es ein breites Hotel-Angebot in allen Preislagen, etwas preiswerter sind die Hotels in der brasilianischen Nachbarstadt Tabatinga, sehr empfehlenswert hier das Hotel Cristo Rey, mit großem Pool, ab 22 Euro pro Nacht, www.cristoreyhotel.com; Maguta Lodge in Peru, Tagestour ohne Übernachtung ab 85 Euro, Zweitagesprogramm mit Übernachtung in der Lodge ab 170 Euro, www.amazonmagutajunglelodge.com; Casa Gregorio, auf der kolumbianischen Seite des Amazonas, ab 46 Euro pro Nacht, www.casagregoriolodge.com; Lodge Natural Reserve Palmari, Brasilien, ab 90 Euro pro Nacht im Mehrbettzimmer (Übernachtung in Hängematten), www.palmari.org



Reisezeit und Sicherheit: Kolumbien gilt inzwischen als ein recht sicheres Reiseland; die Amazonasregion liegt in der Nähe des Äquators, deshalb schwankt die Temperatur über das Jahr nur sehr wenig, die beste Reisezeit für Leticia ist von August bis November.