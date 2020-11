Dubais Schattenseiten

INFORMATIONEN

Anreise: Die Fluggesellschaft Emirates fliegt Dubai mehrmals täglich von Deutschland aus an. Die Flugzeit von Frankfurt beträgt etwa sechs Stunden.



Unterkunft: Viele Hotels in Dubai bieten ein Höchstmaß an Komfort und sind dabei vergleichsweise erschwinglich. Selbst luxuriös ausgestattete Vier- oder Fünf-Sterne-Hotels sind oft zu moderaten Preisen buchbar, wenn man bereit ist, eine weniger verkehrsgünstige Lage zu akzeptieren. Die Hauptsaison dauert etwa von Oktober bis April, von Mai bis September erreichen die Temperaturen teils über 50 Grad.



Corona-Pandemie: Seit dem 23. September sind die Vereinigten Arabischen Emirate als Risikogebiet eingestuft, es gilt die Reisewarnung des Auswärtigen Amts. Von nicht notwendigen touristischen Reisen wird abgeraten. Wer dennoch für einen kurzfristigen Aufenthalt einreisen möchte, benötigt einen negativen Corona-Test (nicht älter als 96 Stunden) sowie den Nachweis über eine Auslands-Krankenversicherung.