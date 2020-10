Kuscheln mit Uhu: Japans wilde Tiercafés

WEITERE INFORMATIONEN

Anreise: Zum Beispiel in etwa elf Stunden mit Lufthansa, www.lufthansa.com, oder Japan Airlines, www.jal.com, aus verschiedenen deutschen Städten nach Tokio, Tickets kosten derzeit ab etwa 540 Euro.



Einreise: Die Bundesregierung hat die weltweite Reisewarnung am 1. Oktober aufgehoben. Doch noch sind die japanischen Grenzen für Touristen nicht offen. Aktuelle Informationen über die Einreisebestimmungen zum Beispiel beim Auswärtigen Amt, www.auswaertiges-amt.de.



Beste Reisezeit: Von März bis Juni und von Ende September bis Ende November. Von Ende August bis Ende September ist Taifun-Zeit.



Unterkunft: Gut und verhältnismäßig günstig ist das The Gate Hotel Kaminarimon, www.gate-hotel.jp; Typisch japanisch, aber nicht ganz billig ist das Hoshinoya Tokyo, www.hoshinoya.com/tokyo/en.



Eulencafé: Owlcafe Akiba Fukurou, 67 Kanda Neribeicho, Chiyoda-ku, Tokyo-to 101-0022, https://akiba2960.com.



Auskunft: Japanisches Fremdenverkehrsamt JNTO, www.japan.travel/de.