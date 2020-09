Der erste Dreitausender: Gipfelglück für Anfänger

Schieflage: Um wieder an Höhe zu gewinnen, schraubt Sepp Nindl den Schirm mithilfe der Thermik in kleinen Kreisen nach oben. (Foto: Laura Engels)

Ruhiger Gang. Schwerpunkt über den Füßen. Den eigenen Rhythmus finden. Die gängigen Maßnahmen zum richtigen Bergaufgehen greifen nicht, wenn vorne und hinten einer zerrt. Beim Gedanken daran, an sieben fremde Personen angekettet zu sein, beruhigt das Wissen, dass alle dasselbe Ziel haben: zum ersten Mal einen Dreitausender erklimmen. Auch, wenn wir dafür zum ersten Mal in einer Seilschaft laufen müssen. Der staatlich geprüfte Bergführer Gerald Kreuzberger sorgt dafür, dass aus dem Plan kein Himmelfahrtskommando wird. Zu jeder Zeit sind wir mit Karabinern am Steig gesichert, der von der Bergstation aufs 3203 Meter hohe Kitzsteinhorn in Kaprun führt. Doch Trittsicherheit und Kondition braucht es schon.

In den letzten Tagen gab es Neuschnee. Bergauf profitieren wir von den Spuren der anderen, die sich schon vor uns auf den Weg gemacht haben. Bergab werden wir das Nachsehen haben. „Da oben ist Gehgelände“, hatte Kreuzberger – der hier nur als Geri bekannt ist – behauptet, als er uns vor einer Stunde von unten den halbwegs imposanten Nordwestgrat zeigte. „Der sieht von hier ziemlich steil aus, aber wir gehen gemütlich in Serpentinen, müssen nicht klettern, brauchen vielleicht nur mal eine Hand zur Unterstützung.“

Wenn jungfräuliche Bergsteiger aufgefädelt wie an einer Perlenkette hochstapfen, bietet sich zweifellos ein anderes Bild. Bei fast jedem Schritt suchen unsere Hände reflexartig die Absicherung am Stahlseil. „Passt euch an das Tempo der anderen an, haltet das Seil straff und lasst es euch vom Vordermann wegziehen.“ Geri macht beim Anstieg immer wieder kurze Pausen und gibt Tipps. Nur wenn das Seil einigermaßen straff ist, kann diese Technik verhindern, dass aus dem Stolperer eines Einzelnen ein Sturz wird. Die Herausforderung an diesem Tag ist tatsächlich nicht die Höhe oder der Berg, sondern die Seilschaft. Doch Geri hält uns absichtlich an der kurzen Leine: „Je größer der Seilabstand, desto schwieriger ist es, diszipliniert zu gehen.“ Für ihn ist es die einzige Möglichkeit, große Gruppen einigermaßen abgesichert nach oben zu bringen.

REISE-CHECK Tour: Die geführte Wanderung zum Gipfel des Kitzsteinhorns findet bis 29. September jeden Dienstag statt, im Winter nach Vereinbarung, Mindestteilnehmerzahl drei Personen, Kondition und Trittsicherheit werden vorausgesetzt, 85 Euro inklusive Hüftgurt, Helm und Steigeisen, ohne Seilbahnticket, Anmeldung erforderlich, info@bergfuehrer-zellkaprun.at, www.kitzsteinhorn.at, www.bergfuehrer-zellkaprun.at.



Paragliding: Die Tandemflüge starten auf der Schmittenhöhe, z.B. mit Falken Air ab 139 Euro, www.falkenstein.at; weitere Anbieter listet www.zellamsee-kaprun.com.

Heute sind insgesamt vier Gruppen im Rahmen der wöchentlich geführten Tour „Mein erster 3000er“ unterwegs – Rekord, sagt Geri. In Zeiten der Pandemie seien deutlich mehr einheimische und deutsche Touristen in der Gegend als sonst. Das Kitzsteinhorn sei ein dankbarer Dreitausender. „Du kannst bequem bis zur Bergstation fahren und hast einen relativ kurzen Anstieg.“ Alleine würde er als erfahrener Bergführer ohne Absicherung am Stahlseil hoch laufen und nur etwa 20 Minuten zum Gipfel brauchen. Doch im Hochgebirge entscheiden immer die Verhältnisse über die Schwierigkeit: „Wenn das Kitzsteinhorn staubtrocken und ohne einen Zentimeter Schnee ist, kannst Du mit Turnschuhen und kurzer Hose raufgehen. Wenn das Wetter einen wie heute erwischt, ist es rutschig.“ Vor zwei Wochen hätten die Gruppen sogar noch Steigeisen gebraucht.

Als die Ersten wieder runterkommen, müssen wir auf die andere Seite des Stahlseils ausweichen. Während die Perlenschnur hinten noch mit einem Karabiner eingehakt ist, tastet sich Geri zum Abgrund, um uns dort abzusichern. Jetzt können wir uns vom Steig lösen und auf den von Geri zugewiesenen Felsen den Logenplatz in über 3000 Meter Höhe genießen. Über uns der Gipfel, hinter uns der steile Abgrund, um uns eine beeindruckende Bergwelt. Sogar den Großglockner, den mit 3798 Metern höchsten Berg Österreichs, können wir von hier sehen. Von unserem Pausenplatz sind es nicht mehr viele Tritte hinauf bis zum Gipfelkreuz. Geri gibt uns die Erlaubnis, uns voneinander zu lösen. Endlich können wir uns wieder frei bewegen, um den Ausblick von unserem ersten Dreitausender zu genießen und Fotos zu machen – doch viel Platz ist hier oben nicht. Franz Bergen nutzt trotzdem die Gelegenheit für eine besondere Geste: Er überrascht seine Frau Irene mit einem Ring – sie feiern heute auf dem Kitzsteinhorn ihre Silberhochzeit. „Ich glaube, ich bin auf den Geschmack gekommen. Das war mein erster Dreitausender, aber das wird nicht der letzte sein“, sagt der 46-Jährige aus Oerlinghausen bei Bielefeld. Auch seine Frau ist begeistert: „Es ist schön, den Gruppenzusammenhalt zu erleben. Das ist schon was anderes, als wenn wir nur zu zweit gegangen wären.“

Wie gut wir zusammenhalten, müssen wir auch gleich wieder unter Beweis stellen. Der Gipfel ist zwar das Ziel, aber nur die halbe Maut. Beim Abstieg ist noch einmal Konzentration gefragt, besonders wenn der Schnee so nass ist wie heute. Die vielen Schritte der Gruppen vor uns sorgen für teils spiegelglatte Felsen und mehrere Ausrutscher – nur Geri bleibt auf den Beinen. Der ist auch schon mal mit Skiern vom Gipfel runter. „Das habe ich aber auch erst einmal gemacht. Dafür braucht man perfekte Verhältnisse und die gibt es hier selten. Man sollte definitiv wissen, was man tut.“

Sepp Nindl ist sogar schon vom Gipfel geflogen – mit dem Gleitschirm: „Dort ist nicht viel Platz, aber mit einem speziellen Schirm ist das möglich.“ Es sei nicht gerade empfehlenswert und recht steil, gibt er zu, aber vom Hausberg runter – das musste er einfach machen. Schließlich hat er das Kitzsteinhorn von seinem Hotel „Das Falkenstein“ genau im Blick. Das übernahm er vor fünf Jahren von seinem Vater. Vor allem in den Sommermonaten ist er jedoch auch viele Stunden in der Luft. Seit acht Jahren bietet er Tandemflüge an – nicht nur für Hotelgäste, doch die bekommen einen besonderen Preis.

Zum Tandemflug startet er mit mir am Tag nach meiner Gipfeltour von der 1965 Meter hohen Schmittenhöhe, die einen 360-Grad-Panoramablick auf über 30 Dreitausender und den Zeller See bietet. Ein optimaler Startpunkt, meint Nindl. „Wir haben hier ein großes Tal mit vielen Landemöglichkeiten.“ Die Schmittenhöhe sei deshalb sehr beliebt bei den Fliegern und auch für Anfänger geeignet. Schon wieder kette ich mich an einen anderen – diesmal an Sepp. Wir haben idealen Aufwind von vorne, rennen ein paar Schritte den Berg runter, der Schirm geht hoch, noch ein paar Schritte und schon sind wir in der Luft. Die Thermik sei heute sehr gut, ideale Bedingungen für einen Streckenflug. Ich spüre, wie der Wind an unseren Gurten zerrt. Wir schrauben uns immer weiter hinauf bis etwa 2300 Meter. „Bei 3000 Metern ist hier in der Region irgendwann Schluss, da wird der Sauerstoffgehalt in der Luft auch schon etwas weniger“, ruft Sepp hinter mir. Sein persönlicher Höhenrekord liegt bei 4900 Metern in Westösterreich. Ich verzichte diesmal auf die magische 3000-Marke und begnüge mich mit einem Panoramaflug, den Blick auf den Großglockner in der Ferne und das Kitzsteinhorn. Der Gipfel ist heute wolkenverhangen – doch ich weiß jetzt, wie es dort oben aussieht.