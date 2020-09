Die Melodie der Natur

REISE-CHECK

Anreise: Eine Zug- und Busfahrt aus dem Rhein-Main-Gebiet nach Lenggries dauert etwas mehr als sechs Stunden; mit dem Auto braucht man gut fünf Stunden.



Übernachten: Fürsorglich betreut Nicole Werner Lenggrieser Gäste in ihrem Haus mit Garten und Wohlfühlzimmern zwischen dem kleinen und dem großen Kurpark, sensationell ist das individuelle Frühstück (u.a. ayurvedisch) der gelernten Konditorin und Mentorin für natürliche Gesundheitslehre, www.gaestehaus-werner.de; Mitten in Lenggries sorgt das urige Wirtshaus-Hotel „Der Altwirt“ mit gemütlichen Zimmern und Familienapartments für gediegene Urlaubsatmosphäre, www.altwirt-lenggries.de.



Jodelwandern: Am 10. und 11. Oktober findet das nächste Jodelwanderwochenende mit Markus Prieth und Norbert Zandt statt, Teilnahmegebühr 198 Euro, inkl. Seminar mit geführten Wanderungen, Verpflegung, einer Übernachtung und Jodel-CD; individuelle Jodelwanderungen auf Anfrage, Info und Anmeldung: norbert@yaggatatam.com oder www.yaggatatam.com.



Auskunft: www.lenggries.de.