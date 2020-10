Dinner mit Aussicht

INFORMATIONEN

Unterkunft: Drei Übernachtungen im Drei-Sterne-Hotel mit Halbpension und Teilnahme an einer Herbsttafel gibt es ab 319 Euro pro Person.



Tafeln: Die herbstlichen Thementafeln mit mehrgängigem Menü gibt es zu festgelegten Terminen bis Ende Oktober, die Preise variieren zwischen 32 und 125 Euro pro Person, individuelle Tafeln für zwei bis sechs Personen kann man am Seeufer oder auf dem Sternenbalkon buchen, www.millstaettersee.at.



Picknick: am Sternenbalkon, Montag bis Sonntag, Ausgangspunkt: Alpengasthof Bergfried, Ferndorf, 49 Euro für zwei Personen (ein Picknickkorb), Reservierung: 48 Stunden vorab bei Millstätter See Tourismus, www.millstaettersee.at.



Slow Food: Einen Slow-Food-Guide für Kärnten mit Porträts von Restaurants, Hütten und Hofläden gibt es unter www.slowfood-kaernten.at.