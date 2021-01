Fünf wirklich außergewöhnliche Erlebnistouren

Amrum - Fast jede Touristin und jeder Tourist kennt sie: Stadtführer, die im Gedränge mit dem hochgehaltenen Fähnchen von einem zum anderen Fototermin hetzen und mehr oder weniger lustige Geschichten abspulen.

Doch welche Guides erzählen kenntnisreich und anschaulich, ohne ihre Gäste dabei zu überfordern oder zu unterfordern? Fünf Beispiele von der Nordsee bis Sardinien.

Amrum: Der naturverliebte Wattführer

Von Juni an führt er seine Gäste mit dem Fahrrad von Norddorf zur Sternwarte. Dort zeichnet der Insulaner die nächtlichen Sternbilder mit dem Laserpointer nach und erzählt Geschichten von griechischen Göttern, nennt aber auch ein paar Zahlen und Fakten. Anschließend kann man sich auf Isomatten in den Himmel über der Nordsee träumen.

Seit 23 Jahren führt der staatlich geprüfte Wattführer bei Ebbe durchs Meer zwischen Amrum und Föhr. Mit Kompass, Seekarte, GPS, Handy, Seil und Erste-Hilfe-Set. Auch im Winter, wenn nicht gerade Corona herrscht. Dann geht es bei Westwind mit mehr als Stärke fünf durch den Priel. Im Notfall wird die Gruppe zur Seilschaft, und Blome trägt die kleinste oder schwächste Person auf dem Arm. Ist der Priel durchwatet, geht es weiter mit Infos über Seehunde, Wattwürmer, Sturmfluten, alte Schiffswracks und Dönekes vom Inselleben.

Künstlerdorf Worpswede: Der alteingesessene Gruselgeschichtenerzähler

Wer schaudernd übers Moor gehen will, muss von Worpswede 20 Minuten mit dem Auto fahren. Doch die Gruselstimmung gibt es auch direkt am Fuße des Weyerbergs, auf dem eine 1889 gegründete Künstlerkolonie mitten im weitgehend trockengelegten Teufelsmoor liegt.

Dort streift Carsten Platz im Outfit eines Torfkahnschiffers durch den nächtlichen Birkenwald und erzählt im düsteren Schein der Petroleumlampe von örtlichen Sagen, Mythen und Legenden. Die Kluft ist ihm zur zweiten Haut geworden, seit er Besuchern im Sommer auf dem kleinen Fluss das beschwerliche Leben als Kahnschiffer nahebringt. Das Erzähltalent hat der gelernte Tischler wohl von einem seiner Urgroßväter, der ihn früh mit Geschichten über Moorleichen, Irrlichter und die verlorenen Seelen aus dem Moor faszinierte.

Platz wandelt auf seinen Spuren, wenn er seine Gäste in der Führung «Gruselkabinettstückchen» zu unheimlichen Begegnungen im Walde führt, die sich bei Nähe betrachtet zum Beispiel als expressionistische Großplastik des Bildhauers Bernhard Hoetger (1874-1949) herausstellt. «Den Kindern kann es gar nicht blutrünstig genug sein», sagt der Gästeführer - und legt nach mit der Sage von der Nebelfrau.

Frankfurt am Main: Der Kulturhistoriker mit profundem Wissen

«Sex and crime», antwortet Christian Setzepfandt auf die Frage, welche Stadtführungen am besten ankommen. Der Kulturhistoriker aus Frankfurt am Main, der schon sein Studium mit Stadtführungen in der Bankenstadt finanzierte, weiß auch, wie man einen guten Guide findet: «Bei Führern, die nach dem Bundesverband der Gästeführer BVGD zertifiziert sind, macht man wenig falsch, doch letztlich urteilt der Markt, wer am besten den Ton trifft und den Gästen in kurzer Zeit anschaulich ein vergleichsweise korrektes Bild vom Thema zeichnet.»