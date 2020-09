Leben auf der Sonnenseite

INFORMATIONEN

Anreise: Mit dem Auto über das österreichische Feldkirch und über die Grenze nach Liechtenstein.



Unterkunft: Es gibt reichlich Hotels und Übernachtungsmöglichkeiten in Liechtenstein., z. B. Hotel Schatzmann, in Triesen nahe Vaduz, DZ ab 165 Schweizer Franken (rund 150 Euro), www.schatzmann.li; Hotel Galina, in Malbun direkt beim Falkner Vögeli, DZ ab 170 Franken, galina.li.



Auskunft: Liechtenstein Marketing, www.liechtenstein.li.