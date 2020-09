Mit dem Rad um den Regionalpark

INFORMATIONEN

Regionalpark-Rundroute: Offiziell ist Kilometer Null der insgesamt 193 Kilometer langen Regionalpark-Rundroute der westlichste Punkt an der Mainspitze bei Ginsheim-Gustavsburg. Durch Weinberge geht es nach Kriftel und weiter gen Norden. Über das Entrée der Hohen Straße führt die Strecke steil bergab nach Osten. Von Hanau-Kesselstadt am Main entlang bringt die Fähre Radler bei Maintal-Bischofsheim Richtung Offenbach. Von dort aus folgen Heusenstamm, Egelsbach und Mörfelden. Nauheim und Trebur sind weitere Stationen, ehe die Rundfahrt vor den Toren von Mainz endet.



Etappen: In vier Tagesetappen ist die Rundfahrt gut zu meistern. Wer sich Zeit für die zahlreichen Attraktionen nehmen will, sollte einen oder zwei Tage mehr einplanen. Einzelne Etappen eignen sich auch gut als Tagestouren, weil viele der Strecken an S-Bahnstationen vorbeiführen.



Auskunft: Neben der Rundroute gibt es viele weitere Touren und Kartenmaterial unter www.regionalpark-rheinmain.de.