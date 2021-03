Reisen in der Pandemie: Landluft statt Corona-Muff

Der romantische Weidelshof in Hessen (oben) mit liebevoll gestaltetem Spielraum (rechts). Auf dem Kapellenhof in der Vulkaneifel dürfen Kinder mit anpacken (links). Planschen und Wellness gibt es in Bayern auf dem Bussjägerhof (links unten).Ein Esel auf dem Rüsterhof in Brandenburg (unten rechts).Fotos: dpa