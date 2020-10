Vercors: Herbstsonne auf dem Hochplateau

INFORMATIONEN

Wandern: Im Naturpark Vercors gibt es 4000 Kilometer ausgeschilderte Wanderwege, Highlight ist die „Grand Tour du Vercors“, die in 22 Etappen auf 410 Kilometern den gesamten Naturpark durchquert, www.rando.parc-du-vercors.fr.



Unterkunft: Arcanson in Méaudre, gemütliches Hotel mit Frankreichs erster Sauna im Holzfass, idealer Standort für Aktivurlaub im Sommer und Winter, mit Guide im Haus, www.arcanson.com/le-gite.html; Château de Passières in Chichilianne, mit Zimmern hinter dicken Schlossmauern und nostalgischem Charme, www.chateaudepassieres.fr; besonders Abenteuerlustige können einen Kletterkurs am Mont Aiguille mit einer Übernachtung im Portaledge, einem Biwak direkt in der Felswand kombinieren, www.expeditionverticale.com.



Corona: Aktuell ist fast ganz Frankreich als Risikogebiet eingestuft, auch diese Region.