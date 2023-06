Skagen, Dänemark: Wo Nord- und Ostsee aufeinandertreffen

Egal, wie dem auch sei – Tatsache ist, dass Dänemark an diesem Zipfel durch die Sandbank immer ein Stück weiter ins Meer hinaus wächst. Und das um mehrere Meter pro Jahr. Vom Skagerrak streicht der Meeresstrom unaufhörlich in Richtung Nordosten die Küste entlang. Von der gesamten Küstenlinie wird Sand abgetragen, der sich am nördlichsten Punkt – an der Spitze der Landzunge wieder ablagert.