Alpine Küche genießen und spannende Wracks besuchen

Alpine Cuisine in Zell am See

Zell am See - Am 21. September finden in Zell am See die Festspiele der Alpinen Küche statt. Genuss, Regionalität und Nachhaltigkeit stehen dabei im Fokus der österreichischen Stadtgemeinde im Land Salzburg. Darauf weist der örtliche Tourismusverband hin. In der Kongresshalle geht es um Kräuter, Pilze, Wild, Käse - und vieles mehr. Sechs Spitzenköche präsentieren ihre Interpretation alpiner Küche und regionale Erzeuger ihre Produkte. Bereits ab dem 11. September gibt es dazu ein umfangreiches Rahmenprogramm, das bis zum 27. September andauert: mit Krimidinner, kreativen Kreationen, einem Kochkurs «Best of Austria» sowie einem Brotback-Workshop. Auch heimische Winzer präsentieren ihre Weine.