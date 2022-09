Alpsommer im Allgäu endet diesmal ohne Touristen-Spektakel

In der Alpenregion wird in den kommenden Wochen wieder das Vieh von den Almwiesen in die Ställe gebracht. Doch einige Gemeinden verzichten diesmal auf große Feste. (Bild: dpa) (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Maierhöfen - Bis zu 32 Kilometer Hufmarsch können sich die rund 250 Alp-Kühe der Weidgenossenschaft Maierhöfen dieses Jahr sparen - erstmals nach mehr als einem halben Jahrhundert. Jahr für Jahr hatten die Bergbauern ihr Vieh nach dem Alpsommer von den hochgelegenen Weiden in die Allgäuer Gemeinde im Landkreis Lindau zurückgetrieben.

Dieser Viehscheid wurde mit teils mehr als 10.000 Besuchern gefeiert. Doch nach zwei Jahren Corona-Zwangspause ist damit vorerst Schluss: Die Kühe werden in Tiertransportern zurück auf die Höfe gebracht.

Maierhöfen ist mit dem Abschied von der Viehscheid-Feier nicht allein. Die Gemeinde Obermaiselstein im Oberallgäu will „zurück zu den Wurzeln“ - und verzichtet beim diesjährigen Viehscheid am 24. September auf große Feste. Die rund 1400 Tiere werden zudem nicht an einen einzigen Platz im Ort getrieben, sondern an mehrere dezentrale Plätze, von denen es zurück in die Herbst- und Winterquartiere geht.