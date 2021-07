Bahn bringt Echtzeit-Fahrplan in Google Maps

Den Fahrplan der Bahn-Fernverkehrszüge können Kunden jetzt auch in Google Maps aufrufen. Foto: Daniel Karmann/dpa (Bild: dpa) (Foto: Daniel Karmann/dpa)

Berlin - Die Deutsche Bahn bringt einen Echtzeit-Fahrplan ihrer Fernverkehrszüge in die Karten-App von Google. Damit können sich Nutzer im Routenplaner von Google Maps auch IC- und ICE-Verbindungen samt eventueller Verspätungen und Gleiswechsel anzeigen lassen.

Ein Link zu Bahn-Portalen soll es einfacher machen, dort Fahrkarten für die ausgewählte Route zu kaufen. «Wir erreichen über Google Maps sehr viele Menschen in Deutschland, die heute noch nicht Bahn fahren», betonte Bahn-Fernverkehrschef Michael Peterson zur Ankündigung am Dienstag. Man wolle zeigen, dass der Zug im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln schnell und komfortabel sei. Auch Daten zu Zügen, die in umliegende Länder fahren, werden integriert.

Die Kooperation ist nicht exklusiv, wie die Unternehmen betonten. «Grundsätzlich sind wir für solche Partnerschaften immer offen», sagte Bahn-Sprecher Steffen Rutsch zu möglichen ähnlichen Vereinbarungen mit anderen Kartendiensten. «Die Grundvoraussetzung ist, dass es eine gleichwertige Kooperation auf Augenhöhe ist.»

