Bahn-Comfort-Kunden bekommen Statuspunkte

Berlin - Wegen coronabedingten Reiseeinschränkungen schreibt die Deutsche Bahn Fahrgästen mit Bahn-Comfort-Status zusätzliche Statuspunkte gut. Die entsprechenden Kunden erhalten rückwirkend jeweils 200 Statuspunkte für die Monate März und April.

Alle Fahrgäste, die aktuell den Bahn-Comfort-Status haben, erhielten diese Gutschrift, so eine Bahn-Sprecherin. Ob es auch Extrapunkte für Mai gibt, wird geprüft: «Wir beobachten die Situation.»

Als Grund für die Maßnahme nennt die Bahn den Umstand, dass derzeit nur eingeschränkt gereist werden kann - und damit auch das Sammeln von Statuspunkten nur bedingt möglich ist.

Teilnehmer am Bahn-Bonus-Programm können bei jedem Fahrkartenkauf Statuspunkte sammeln. Ab 2000 solcher Punkte in zwölf Monaten erhalten sie automatisch den Bahn-Comfort-Status. Damit sind verschiedene Vorzüge verbunden - etwa freier Zugang zu den DB-Lounges und eigene Sitzplätze in Zügen des Fernverkehrs.