Bahnfahren wird im Dezember wieder teurer

Die Deutsche Bahn will die Fahrpreise am 12. Dezember im Durchschnitt um 1,9 Prozent erhöhen. Foto: Christophe Gateau/dpa (Bild: dpa) (Foto: Christophe Gateau/dpa)

Berlin - Die Deutsche Bahn erhöht die Fahrpreise . Sie steigen am 12. Dezember im Durchschnitt um 1,9 Prozent, wie das Unternehmen am Freitag in Berlin mitteilte. Tickets zum sogenannten Super-Sparpreis und Sparpreise soll es zwar unverändert ab 17,90 Euro beziehungsweise 21,50 Euro geben. Dafür steigt der Flexpreis und die Preise für Streckenzeitkarten um durchschnittlich 2,9 Prozent. Auch Bahncards werden 2,9 Prozent teurer.