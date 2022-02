Bahnstrecke Hamburg-Berlin wieder frei: Verspätungen möglich

In einem Kabelschacht zwischen Friesack und Paulinenaue in Brandenburg war ein Brand ausgebrochen und hatte zahlreiche Kabel zerstört. Foto: Cevin Dettlaff/dpa-Zentralbild/dpa (Bild: dpa) (Foto: Cevin Dettlaff/dpa-Zentralbild/dpa)

Berlin/Hamburg - Nach einem Brand und anschließenden Reparaturarbeiten an der wichtigen Bahnstrecke zwischen Berlin und Hamburg ist die Strecke nun wieder freigegeben. In Einzelfällen könne es noch zu Teilausfällen oder Verspätungen kommen, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilt.

Am Wochenende war in einem Kabelschacht zwischen Friesack und Paulinenaue in Brandenburg ein Brand ausgebrochen und hatte zahlreiche Kabel zerstört. Die Polizei geht nach Angaben eines Sprechers weiterhin davon aus, dass ein technischer Defekt den Brand am Samstag ausgelöst hatte, Details wurden nicht genannt. Züge auf der stark genutzten Verbindung wurden umgeleitet. Dadurch kam es zu Verspätungen und Ausfällen.

