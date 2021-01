Das höchste Kettenkarussel dreht sich in Dubai

Das Kettenkarussell auf dem Bollywood Skytower in Dubai dreht sich in 140 Metern Höhe über dem Boden. Foto: Dubai Parks And Resorts/dpa-tmn (Bild: dpa) (Foto: Dubai Parks And Resorts/dpa-tmn)

Höchstes Kettenkarussell der Welt in Dubai eröffnet

Dubai - Schwindelgefahr: In Dubai hat ein neues Kettenkarussell in 140 Metern Höhe eröffnet. Die Mitfahrer drehen sich dabei in freischwingenden Doppelsitzen um einen riesigen Turm. Der Bollywood Skyflyer ist nach Angaben von Dubai Parks and Resorts das höchste derartige Fahrgeschäft der Welt. Die neue Attraktion befindet sich im Freizeitpark Bollywood Parks, in dem Besucher in die Welt der indischen Filmindustrie eintauchen können. Für die Einreise nach Dubai und in die Emirate gelten derzeit strenge Auflagen