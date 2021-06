Die Badetemperaturen in Deutschland und Europa

Das kühle Nass lockt: Rund um das Mittelmeer finden Urlauber angenehme Wassertemperaturen. Foto: Clara Margais/dpa/dpa-tmn (Bild: dpa) (Foto: Clara Margais/dpa/dpa-tmn)

Hamburg – Deutschland erwartet sowohl eine Hitzewelle als auch den Beginn der Sommerferien. Was liegt da näher, als sich nach Abkühlung umzusehen? Aktuelle Messdaten zeigen: Nord- und Ostsee sind noch erfrischend kühl. In den Ferienorten rund um das Mittelmeer herrschen schon angenehme Badetemperaturen.

An der Ostseeküste hat das Wasser derzeit zwischen 15 und 19 Grad, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). An der Nordsee werden in der Spitze 18 Grad erreicht. Der Bodensee liegt schon bei 20 Grad.