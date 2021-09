1 min

Düsseldorf will japanische Straßenschilder aufhängen

Japanische Läden, Restaurants und ein japanisches Hotel sind das, was die Immermannstraße in Düsseldorf so besonders macht. Der Kiez, der bereits als «Little Tokyo» bezeichnet wird, soll nun auch Straßenenamenschilder auf Japanisch bekommen.

Von dpa