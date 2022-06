Empire State Building strahlt zum 100. von Judy Garland

Das Empire State Building wird regelmäßig zu verschiedenen Anlässen in Farben angestrahlt. Am 10. Juni soll eine Illumination in Regenbogenfarben die US-Schauspielerin Judy Garland ehren. (Bild: dpa) (Foto: Julio Cortez/AP/dpa/Archiv)

New York - Zu Ehren der US-Schauspielerin Judy Garland (1922-1969), die am Freitag (10. Juni) 100 Jahre alt geworden wäre, soll das Empire State Building in New York an diesem Tag in allen Farben des Regenbogens strahlen. Das teilten die Betreiber des berühmten Hochhauses in Manhattan mit.

Die Spitze des Wolkenkratzers leuchtet fast jeden Abend in anderen Farben zur Würdigung etwa von Feiertagen oder Sportmannschaften. Garland war bereits als 17-Jährige mit ihrer Hauptrolle in dem Filmklassiker „Der Zauberer von Oz“ berühmt geworden und gewann auch als Sängerin zahlreiche Preise. Tochter Liza Minnelli trat in ihre Fußstapfen.

© dpa-infocom, dpa:220608-99-586423/2