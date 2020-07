1 min

Erstes Welterbe-Infozentrum im Südharz eröffnet

Der Harz hat mehr zu bieten als eine reizvolle Berglandschaft. So stoßen Besucher auch auf eine große Anzahl an Unesco-Welterbestätten. Mehr darüber erfahren lässt sich nun in einem neuen Infozentrum im Südharz.

Von dpa