Erweiterte Terrassen in Paris sollen nach Corona bleiben

Paris - Ganz Paris soll auch nach der Corona-Krise eine

Terrasse bleiben - zumindest im Sommer. Nach dem ersten Lockdown im

vergangenen Jahr hatten Pariser Restaurants und Bars ihre Terrassen

provisorisch erweitert, damit die Menschen genug Abstand voneinander

halten können.

Diese erweiterten Terrassen sollen nun dauerhaft

bleiben, kündigte die Stadt am Montag an. Betreibende in der

Gastronomie müssen sie künftig genehmigen lassen. Dann sollen sie

jedes Jahr vom 1. April bis zum 31. Oktober erlaubt sein.

Die Terrassen waren im vergangenen Jahr auf Parkstreifen oder

Fußwegen entstanden - einige Läden hatten sich mit ein paar

Holzpaletten eine richtige kleine Oase mitten auf der Straße

geschaffen. Auch in diesem Jahr hat die Stadt für die Terrassen eine

zeitweise Ausnahmegenehmigung erlassen. Wer seine Terrasse ab Juli

weiter offen halten will, muss nun einen Antrag stellen. Für die

Terrassen gelten dann auch besondere Regelungen. So müssen sie um

22.00 Uhr schließen und am Ende der Saison vollständig wieder

abgebaut werden. Außerhalb der Betriebszeiten müssen die Möbel

weggeräumt werden. Sie müssen auch bestimmte Sicherheitsstandards

erfüllen.

Rund 9800 Terrassen seien im vergangenen Sommer in Paris registriert

worden, so die Stadt. Sie seien auch eine «Antwort auf die

Veränderungen in der Nutzung des öffentlichen Raums». In der

französischen Hauptstadt warten die meisten Brasserien und

Restaurants sowieso mit einer Markise und ein paar Tischen und

Stühlen an der frischen Luft auf. Doch dort ist es häufig richtig eng

und voll - während der Pandemie also keine gute Idee. Seitdem die

Terrassen erweitert worden sind, wirken manche Straßen in den

Ausgehvierteln fast wie komplette Fußgängerzonen.

