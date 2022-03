Fast jeder Fünfte schon mal von Flughafen-Ausstand betroffen

Einer Umfrage zufolge waren 18 Prozent der Bundesbürger schon einmal von einem Flughafen-Ausstand betroffen. (Bild: dpa) (Foto: Marcus Brandt/dpa)

Berlin - Knapp jeder fünfte Bundesbürger war schon einmal aufgrund von Arbeitsniederlegungen an Airports von Flugausfällen oder Verspätungen betroffen. In einer Yougov-Umfrage gaben dies 18 Prozent der über 3000 Befragten ab 18 Jahren an. 78 Prozent verneinten die Frage, 4 Prozent machten keine Angabe. Die Umfrage ist den Angaben vom Mittwoch zufolge repräsentativ.

Immer wieder kommt es wegen Arbeitsniederlegungen an Airports zu Flugausfällen und Verspätungen. Mit erneut ganztägigen Warnstreiks haben die privaten Sicherheitskräfte an den Flughäfen am Dienstag einen Großteil des Luftverkehrs in Deutschland lahm gelegt.

In Hamburg und Hannover wurden sämtliche Abflüge gestrichen, in Berlin, Stuttgart und Düsseldorf ging ebenfalls nur wenig. Mit der Ausweitung auf Leipzig wurden von der Gewerkschaft Verdi insgesamt neun Flughäfen bestreikt, um bessere Arbeitsbedingungen für die Fracht- und Passagierkontrolleure zu erzwingen.

