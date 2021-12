1 min

«Fearless Girl» darf vorerst auf Wall Street bleiben

Seit 2017 soll sie in New York an die Frauenrechte erinnern: die Statue «Fearless Girl». Das furchtlose Mädchen ist zu einen beliebten Foto-Motiv geworden. Ob sie bleiben darf, muss eine Kommission Anfang 2022 final klären.

Von dpa