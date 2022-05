Festivals und 9-Euro-Ticket: Neues für Reisende im Juni

Nach zwei Jahren Auszeit sind wieder Rock- und Pop-Festivals geplant. (Bild: dpa) (Foto: Thomas Frey/dpa)

Berlin - Der Sommer ist da, und er bringt für Reiselustige nicht nur Event-Highlights, sondern auch neue Bahnverbindungen. Außerdem startet das 9-Euro-Ticket. Ein Überblick:

Die Rock-Festivals kehren zurück

Konzertfans dürfen sich auf einen umfangreichen Festivalsommer

freuen. Nach zwei Jahren Auszeit sind wieder viele Rock- und

Pop-Festivals geplant. Den Auftakt machen die Zwillingsfestivals

„Rock im Park“ in Nürnberg und „Rock am Ring“ in Rheinland-Pfalz vom

3. bis 5. Juni. Headliner sind Volbeat, Green Day und Muse. Beide

Festivals waren - wie die meisten im Land - 2020 und 2021 aufgrund

der Corona-Beschränkungen ausgefallen.

9-Euro-Ticket

Vom 1. Juni an kann man das 9-Euro-Ticket im gesamten Nahverkehr in

Deutschland nutzen. Das Sonderangebot gilt im Juni, Juli und August

und kostet 9 Euro im Monat. Auch Abokunden profitieren von der

Vergünstigung.

Sommerfahrplan

Bei der Deutschen Bahn und anderen Verkehrsunternehmen gilt ab 12.

Juni der Sommerfahrplan, der allerdings nur mit kleineren Änderungen

verbunden ist. So bietet die Bahn wieder eine Direktverbindung

zwischen Berlin und der Nordseeinsel Sylt an. Zudem wird Chemnitz

nach eineinhalb Jahrzehnten ans Fernverkehrsnetz angebunden und

bekommt umsteigefreie Verbindungen nach Berlin und weiter an die

Ostsee.

