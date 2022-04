Filmpark Babelsberg stellt Geschichte der „Traumfabrik“ aus

Der Filmpark Babelsberg startet am 09. April in die Saison. (Bild: dpa) (Foto: Bernd Settnik/dpa)

Potsdam - Mit der neuen Ausstellung „Die Geschichte der Traumfabrik“ startet der Filmpark Babelsberg in die neue Saison. Die Schau in der Caligari Halle zeigt mit bekannten Exponaten und Film-Sets die mehr als 100-jährige Filmgeschichte am Standort Babelsberg von der Ufa über die DEFA bis zur Gegenwart, wie der Filmpark am Donnerstag berichtete.