Fünf Festivaltipps für Finnland-Urlauber

Weniger Natur, aber mehr Industriechic bekommen Musikfans im August beim „Flow Festival“ in Helsinki. (Bild: dpa) (Foto: Jussi Hellsten/Visit Finland/dpa-tmn)

Ruka/Oulu/Savonlinna/Helsinki/Mariehamn - In Finnland gibt es weit mehr als nur wilde Natur. Diese fünf Festivals haben sich auch weit über Finnland hinaus einen Namen gemacht und locken Besucher in den Norden.

Ruka: Das Elektrofestival in Lappland

Lappland ist bekannt für seine Natur, Seen und grüne Baumwipfel. Deutlich weniger ruhig geht es beim Solstice Festival von 23. bis 25. Juni zu. In diesen drei Tagen geben elektronische und experimentelle Musik den Ton an.