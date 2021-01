Goldener Glanz und trübe Aussichten: Neues aus der Reisewelt

Der berühmte goldene Tempel Kinkaku-ji in der japanischen Stadt Kyoto - hier vor seiner jüngsten Restaurierung - wurde umfassend renoviert. Foto: Philipp Laage/dpa-tmn (Bild: dpa) (Foto: Philipp Laage/dpa-tmn)

Kyotos goldener Tempel wurde aufpoliert

Kyoto - Der goldene Tempel Kinkaku-ji in der japanischen Kaiserstadt Kyoto ist renoviert worden. Ohne Baugerüste erstrahlt der Pavillon wieder in voller Pracht - zum ersten Mal seit 18 Jahren, wie der Tourismusverband der Stadt mitteilt. Handwerker haben das Dach mit Schindeln aus wasserfestem Sawara-Zypressen-Holz umfassend erneuert und die beiden oberen Etagen sowie den mit Blattgold überzogenen Phönix überarbeitet. Der buddhistische Tempel gehört zum Unesco-Weltkulturerbe und ist bei Besuchern der Stadt Kyoto ein beliebtes Fotomotiv. Er spiegelt sich in einem angrenzenden Teich.