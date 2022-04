Gourmet-Tempel „Traube Tonbach“ öffnet wieder

Blick in das neu errichtete Restaurant Schwarzwaldstube: Mit Blick auf den Schwarzwald können Gourmets in dem Drei-Sterne-Restaurant nun wieder speisen. (Bild: dpa) (Foto: Uli Deck/dpa)

Baiersbronn - Zwei Jahre und drei Monate nach einem verheerenden Brand können Gourmets im Luxushotel „Traube Tonbach“ in Baiersbronn im Schwarzwald wieder gediegen speisen. Vor allem Normalität wünscht sich Hotelier Sebastian Finkbeiner zum Start im neuen Haus: „Wir sind wieder das, was wir am liebsten sind: Gastgeber.“