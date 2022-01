Großes Korallenriff vor Tahiti entdeckt

Meeresforscher haben vor der Küste Tahitis in den Tiefen des Südpazifiks ein mehr als drei Kilometer langes Korallenriff entdeckt. Foto: Alexis Rosenfeld/@alexis.rosenfeld via AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Alexis Rosenfeld/@alexis.rosenfeld via AP/dpa)