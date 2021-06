Harzer Schmalspurbahnen fahren wieder

Nachdem die Harzer Schmalspurbahnen im Corona-Jahr 2020 deutliche Fahrgast- und Umsatzeinbußen hinnehmen musste, läuft der Betrieb nun langsam wieder an. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa (Bild: dpa) (Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wernigerode - Der Tourismus im Harz erwacht dank der Hotel- und Gaststätteneröffnungen weiter zum Leben - und mit ihm auch eines der Wahrzeichen der Region. Ab jetzt ziehen die Harzer Schmalspurbahnen wieder ihre Bahnen.

Sieben Monate standen die Züge im Depot. Nun wurden die ersten Dampfloks für den Betrieb vorbereitet, hieß es von der Harzer Schmalspurbahnen GmbH.

Neben der Dampflokverbindung zwischen Schierke und Wernigerode soll ab Mittwoch nun auch wieder die berühmte Brockenbahn fahren. Sie verbindet Wernigerode und den Gipfel des höchsten Berges im Harz. Vier Dampfzüge fahren dann von Wernigerode ab, zwei weitere Abfahrten starten ab Drei Annen Hohne.

Die Tickets für die Brockenbahn sind zunächst pandemiebedingt limitiert und können sowohl online als auch an den Fahrkartenausgaben an den Bahnhöfen in Wernigerode, Wernigerode Westerntor, Drei Annen Hohne und auf dem Brocken gekauft werden.

Neben der Brockenbahn geht die Harzquer- und Selketalbahn wieder in den Betrieb - wenn auch nur eingeschränkt. So können Ausflügler unter anderem um 10.30 Uhr ab Quedlinburg das Selketal bis zur Eisfelder Talmühle mit der Bahn besichtigen.

© dpa-infocom, dpa:210609-99-919366/3