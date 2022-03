Helgoland-Katamaran in neue Saison gestartet

Der Katamaran „Halunder Jet“ fährt von nun an wieder täglich von Hamburg und Cuxhaven zur Nordseeinsel Helgoland. (Bild: dpa) (Foto: Markus Scholz/dpa)

Hamburg/Helgoland - Der „Halunder Jet“ ist zurück aus der Winterpause: Der Helgoland-Katamaran ist vom Hamburg aus in die neue Saison gestartet. Er fährt nun wieder täglich von der Hansestadt über Cuxhaven zu Deutschlands einziger Hochseeinsel.

In den vergangenen beiden Jahren hatte das Schiff wegen der Corona-Pandemie erst im Mai die Fahrten aufnehmen können. „Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr wieder wie gewohnt im März in die Helgoland-Saison starten dürfen“, sagte die Geschäftsführerin der Reederei FRS Helgoline , Birte Dettmers.