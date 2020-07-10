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Freitag, 10.07.2020 - 08:00
4 min

In welchen Ländern müssen Urlauber Maske tragen?

In Spanien gilt der Mundschutz ab sechs Jahren, in Italien sind zum Teil auch Handschuhe Pflicht. Wer sich nicht dran hält, muss bis zu 3000 Euro zahlen. Ein Überblick.

Ute Strunk: Themenredakteurin und Redakteurin Reise
Von Ute Strunk
Themenredakteurin und Redakteurin Reise
Foto: Robert Poorten – stock.adobe

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BUßGELDER
Eine Übersicht über die Bußgelder in Deutschland findet man unter folgendem Link: www.bussgeldkatalog.org/maskenpflicht-corona
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Bußgeldkatalog 2020
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