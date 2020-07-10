Freitag, 10.07.2020 - 08:00
4 min
In welchen Ländern müssen Urlauber Maske tragen?
Von Ute Strunk
Themenredakteurin und Redakteurin Reise
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BUßGELDER
Eine Übersicht über die Bußgelder in Deutschland findet man unter folgendem Link: www.bussgeldkatalog.org/maskenpflicht-corona
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Weiterführende Links
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