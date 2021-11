Individualurlaube und nachhaltiges Reisen bleiben beliebt

Auch nach der Pandemie werden Camping und Aktivurlaube als Reiseform weiter beliebt bleiben, nehmen Experten an. Corona hat die Lust auf die Natur verstärkt. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archiv (Bild: dpa) (Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archiv)

Göttingen - Die Industrie- und Handelskammer (IHK) rechnet auch nach der Corona-Pandemie mit einer hohen Nachfrage nach Individualurlauben. Viele durch Corona aufgezeigte Trends würden längerfristig bleiben, vermutet die Tourismussprecherin der IHK Niedersachsen , Kerstin Kontny.

Zu den Trends zählten neben Individualreisen wie Campingtrips auch Aktivurlaube und der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit. «Viele Menschen wollen raus in die Natur», sagte Kontny. Dieses Bedürfnis habe sich gerade in der Pandemie stark entwickelt. So boome in Niedersachsen derzeit etwa der Camping-Tourismus. Auch Fahrradurlaube seien sehr gefragt. «Diese Entwicklungen sind nicht komplett neu, aber durch Corona deutlicher geworden», sagte Kontny.

Der Trend zum Inlandstourismus könnte bald wieder abflachen, wenn Reisebeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie aufgehoben werden. Kontny hofft jedoch, dass dafür der Zweit- oder Dritturlaub im eigenen Land verbracht wird. Denn: «Viele haben durch Corona neue Ziele in Deutschland kennen und schätzen gelernt.»

Inlandstourismus mit neuen attraktiven Angeboten

Zumal sich die hiesige Branche weiterentwickelt habe. Vor allem im Bereich der Digitalisierung sei es vorangegangen, etwa durch Onlinebuchungen in Restaurants oder Apps, die bei Überfüllungen von Attraktionen Alternativen vorschlagen. Diese Angebote seien für Reisende attraktiv, sagte Tourismussprecherin Kontny.

Zuletzt hatten sich die Übernachtungszahlen in Niedersachsen weiter erholt. Im September waren sie gegenüber dem Vorjahresmonat um zwölf Prozent gestiegen und hatten fast das Vorjahresniveau erreicht, wie das Landesamt für Statistik Niedersachsen mitteilte.

Nachhaltigkeit spielt zunehmend eine Rolle

Neben der Pandemie spielten auch der Klimawandel und Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle im Tourismus. Die Auswirkungen der Erderwärmung könnten Tourismusunternehmen in Zukunft die Lebensgrundlage entziehen, etwa durch Katastrophen oder nicht mehr ansehnliche Landschaften, sagte die IHK-Sprecherin. So würde dem Harz aufgrund des Baumsterbens durch den Borkenkäfer ein wichtiger Reisegrund verloren gehen.

Viele Unternehmen würden sich bereits für mehr Nachhaltigkeit einsetzen. Etwa durch Rabatte für Urlauber, die mit der Bahn anreisen würden, sagte Kontny. Ein weiteres Beispiel: An der Küste zeichnet der Nationalpark Wattenmeer Hotels und Restaurants aus, die sich für umweltbewusstes Handeln einsetzen.

