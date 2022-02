Karlsruher Sonnenbad startet in Freibad-Saison

In Karlsruhe wird wieder draußen geschwommen - und das bis zum 1. Advent. Foto: picture alliance / dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: picture alliance / dpa/Archivbild)

Karlsruhe - «Frisch auf, frisch auf ins Sonnenbad» - zu den Klängen des Badnerlieds starten an diesem Freitag (18. Februar) die Karlsruher die Freibad-Saison. Das Sonnenbad am Rheinhafen meldet sich nach Angaben der städtischen Bädergesellschaft damit erneut als erstes Freibad in Deutschland aus der Winterpause zurück.